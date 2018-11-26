У московского бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро (более 300 тысяч рублей). Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, велосипед Merida у него угнали еще летом. Он был оснащен велокомпьютером, аккумулятором и двумя фонарями.

По факту обращения предпринимателя проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отмечает агентство, стоимость профессиональных велосипедов для даунхилла и шоссейных гонок может достигать нескольких сотен тысяч, а то и миллиона рублей. Так, велосипед Dogma F10, на котором выигрывались соревнования «Джиро д'Италия» и «Тур де Франс» 2018 года, можно найти в продаже за 800 тысяч рублей.

В октябре у посетителя московского кафе украли чемодан, полный «Доширака» и «Роллтона». Мужчина написал заявление в полицию и оценил стоимость ущерба в 11 тысяч рублей.

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