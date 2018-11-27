Российская экономика оказалась в «застойной яме»

Глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин убежден, что российская экономика находится в застое, а таких низких темпов экономического роста в России не было со времен Второй мировой войны. Слова главного аудитора страны приводит ТАСС.

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста в один процент ВВП. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — один процент, нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — заявил Кудрин в ходе форума Финансового университета.

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Глава Счетной палаты напомнил участникам форума, что президент России Владимир Путин поставил российской экономике задачу нарастить темпы роста выше среднемировых. По итогам 2017 года среднемировые темпы роста ВВП находились на уровне 3,7 процента. По оценкам Кудрина, в 2018-м российская экономика вырастет всего на 1,6 процента.

«Прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — заявил Кудрин, отметив, что цены на нефть за год выросли в два раза.

Недавно Центр развития НИУ ВШЭ выдал прогноз, согласно которому застойное положение российской экономики продлится еще три года. С 2019 по 2021 года рост ВВП России не превысит 1,6-1,9 процента в год, таким образом, задачу президента России Владимира Путина в ближайшее время выполнить не удастся.

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