Российской экономике пообещали слабый рост

Темпы роста ВВП в России в ближайшие три года не превысят 1,6-1,9 процента. Такой прогноз сделали специалисты Центра развития НИУ ВШЭ, передает РБК.

Эксперты предположили, что рост ВВП может незначительно ускориться к 2021 году. Среди негативных факторов, отражающихся на развитии экономики, специалисты упомянули снижение цен на нефть, повышение ставки НДС и замедление роста экспорта. «Общее замедление роста экспорта нетопливных товаров и услуг до 2,5-3,5 процента окажет негативное влияние на российскую экономику в 2019-2021 годах», — указали эксперты.

Самым трудным станет 2019 год: рост ВВП замедлится до 1,3 процента. По прогнозам ВШЭ, нефть Urals подешевеет с 71 за баррель в 2018-м до 63 долларов к 2021 году.

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По словам макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, замедление экономического роста также будет связано с пенсионной реформой. «Экономическая активность после выхода на пенсию резко падает. Люди не могут найти работу или не находят сил работать. В то, что вдруг вырастет занятость людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут вынуждены перейти под крыло своих детей. Так или иначе доходы будут сильно снижаться», — полагает он.

Повышение НДС с 18 до 20 процентов произойдет с 1 января 2019 года. Предполагается, что это не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта.

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