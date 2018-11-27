Воевавшего в Донбассе стрелка-нациста Генриха посадили

Суд в Чебоксарах признал 41-летнего Сергея Ильина виновным в наемничестве, реабилитации нацизма и экстремизме. Об этом во вторник, 27 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным СКР, в 2014 году Ильин за 4 тысячи гривен стал стрелком с позывным «Генрих» в украинском националистическом батальоне. Он принимал участие в вооруженном конфликте с силами народного ополчения ДНР.

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Ильину назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа в 50 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и сообществ в соцсетях.

3 июля сообщалось, что Евгений Краснояров из Забайкальского края приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за убийства шести человек и попытку убийства еще семерых на протяжении десяти лет.

По данным следствия, практически во всех случаях мотивами совершения преступлений Красноярова являлась ненависть к лицам среднеазиатских национальностей.

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