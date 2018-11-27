Brooks Brothers устроил иммерсивное шоу

Компания Bosco предложила клиентам марки одежды и аксессуаров Brooks Brothers отметить ее 200-летний юбилей иммерсивным шоу о деньгах и игрой «£¥€$ (ложь)» в демонстрационном зале ГУМа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ходе игры «£¥€$ (ложь)» зрителям наглядно иллюстрировали механизмы экономики и ситуации из мира глобальных финансов, которые в любой момент могут повториться в реальной жизни.

Фото: Bosco 1 /5

Участники иммерсивного шоу согласно его сюжету самостоятельно решали экономическую судьбу человечества.

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Компания Brooks Brothers основана в 1818 году в США. Специализируется на производстве классической и повседневной одежды для мужчин и женщин. В настоящее время работает около 500 магазинов Brooks Brothers в более чем 17 странах мира, в том числе три магазина в России (в Москве и Санкт-Петербурге). Клиентами Brooks Brothers были политики, президенты (в частности, Авраам Линкольн), голливудские звезды, спортсмены, художники. Компания стала первой американской маркой, предложившей одежду «ready-to-wear», первой внедрила ткани сирсакер и мадрас, начала выпускать не требующие глажки рубашки и рубашки с оригинальным воротником на пуговицах.

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