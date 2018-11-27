Российский полицейский врезался в храм на BMW

Полицейский за рулем автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в забор храма Иоанна Богослова на юго-востоке Москвы. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.

«За рулем автомобиля был сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Юго-Восточного округа Москвы, он находился в свободное от службы время», — уточнили в ведомстве.

В ДТП пострадал только водитель, о степени его травм не сообщается. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее жена замначальника МВД подмосковного Подольска Анастасия Баландина стала обвиняемой по делу о ДТП с пятью погибшими и тремя пострадавшими. Авария произошла 17 октября на 44-м километре Старосимферопольского шоссе в Подмосковье. Баландина вела внедорожник Land Cruiser и на полной скорости врезалась в стоящий микроавтобус, водитель которого выставлял знак аварийной остановки.

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