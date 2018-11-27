Трамп приготовился нанести новый удар в торговой войне

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью The Wall Street Journal, что планирует повысить до 25 процентов импортные пошлины на китайские товары стоимостью до 200 миллиардов.

За четыре дня до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Аргентине Трамп назвал «крайне маловероятной» перспективу того, что он по просьбе Китая подождет с очередным повышением пошлин, намеченным на 1 января 2019 года.

По его словам, возможно только соглашение, по которому КНР откроет страну для американских товаров. Также Трамп заявил, что если переговоры с китайским лидером не увенчаются успехом, он введет пошлины на весь оставшийся китайский импорт. Новые пошлины могут затронуть ввозимые из Китая ноутбуки и iPhone, на которые пока не распространяются тарифы.

В начале ноября Трамп заявил, что на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине хочет заключить с Си Цзиньпином соглашение о торговле. Близкие к Белому дому источники расценили это как первый шаг на пути к завершению торговой войны между странами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!