ОНФ запускает приложение «Народный контроль»

На съезде Общероссийского народного фронта (ОНФ) пройдет презентация мобильного приложения «Народный контроль». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам представителей ОНФ, пользователи приложения смогут проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах и как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов.

«Это приложение поможет Народному фронту получить обратную связь от людей: почувствовали ли они изменения, улучшилась ли их жизнь. Мы сможем расширить число своих экспертов и привлечь к нашей работе как можно больше неравнодушных жителей страны», – рассказал руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Съезд Общероссийского народного фронта состоится 29 ноября в Москве. В нем примут участие больше четырех тысяч человек со всей страны – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты, «народные контролеры», представители волонтерских и добровольческих движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию в съезде ОНФ приглашены финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица президента России Владимира Путина.

На съезде планируется обсудить приоритеты народного контроля за исполнением нового «майского указа» президента и избрать новый состав Центрального штаба движения.

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