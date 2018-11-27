Американский «мальчик для битья» дошел до КВН и поглумился над российскими телешоу

Команда КВН «Сборная Великобритании» пригласила для сценки звезду российских политических ток-шоу, американца Майкла Бома. Бом поиронизировал над постоянными унижениями, которые он терпит на российских передачах, и вместе с участником команды посмеялся над другими популярными программами на российском ТВ. Фрагмент доступен на YouTube.

Бом шутливо отметил, что не следит за российским телевидением, поскольку либо снимается сам, либо восстанавливается у психолога. По сюжету сценки один из членов сборной решил в двух словах описать ему заметные телепроекты. В частности, они посмеялись над «Давай поженимся», где за 40 минут одинокие люди пытаются найти любовь на всю жизнь. При этом на большой экран вывели кадры, на которых одна из участниц привела на передачу барана.

«А вот передача "Мужское и женское". Здесь люди пытаются разобраться в семейных проблемах с помощью профессионального психолога», — подвел кавээнщик к фрагменту, на котором пожилая женщина избивает мужа тростью в студии. «Я надеюсь, она не психолог», — прокомментировал Бом, предположив, что их противоречия основаны на том, что они решили строить отношения после 40 минут знакомства.

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Героев программы «Модный приговор» обвиняют в том, что они ужасно выглядят, если одеты, как обычные люди, считают авторы миниатюры. «И [их] заставят одеться модно по мнению женщины, которая всю жизнь проходила в народном костюме, и мужчины, у которого пиджак сшит из дивана», — подытожил участник сборной.

Бом родился в Миссури. В 1987-1997 годах работал в России страховым агентом, после чего выпустил книгу воспоминаний. По возвращении на родину он окончил Колумбийский университет, но в 2007 году вновь вернулся в Россию. Бом сотрудничал с российским изданием Moscow Times в качестве журналиста. С началом конфликта на Украине американец стал регулярным участником российских политических ток-шоу, в которых представляет позицию США. Источники СМИ сообщали, что ежемесячный заработок журналиста за участие в передачах составляет 500-700 тысяч рублей, иногда эта сумма достигает миллиона. Отмечалось, что у Бома есть эксклюзивный контракт, согласно которому он обязан посещать определенное число эфиров. В ноябре 2016 года он объявил о желании получить российское гражданство.

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