Лидер «Артподготовки» Мальцев получил убежище во Франции

Основатель признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции. Об этом но сообщил на своем YouTube-канале, информацию также подтвердил источник ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что теперь Мальцев, который на родине обвиняется в создании террористического сообщества и призывах к экстремистской деятельности, наделен всеми правами как гражданин Евросоюза. Отныне он находится под полной защитой Франции, и ни одна из стран-членов ООН не имеет права выдать его России.

Источник ТАСС добавил, что вместе с Мальцевым убежище получили другие фигуранты дела «Артподготовки», но их имена не упоминаются.

Вячеслав Мальцев был депутатом Саратовской областной думы, в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. На своем YouTube-канале неоднократно упоминал, что надо готовиться к революции, которая произойдет в России 5 ноября 2017-го.

Дело против Мальцева было возбуждено после его выступления 6 мая 2017 года на московском митинге «За Россию, против произвола и репрессий», приуроченном к пятой годовщине событий на Болотной площади. В своей речи он говорил о необходимости менять режим и завершил ее словами: «Да здравствует революция!». Его обвинили по части 1 статьи 280 УК («Публичные призывы к экстремистской деятельности») и части 1 статьи 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

Оппозиционер уехал из России в июле 2017 года. В октябре-ноябре 2017 года по всей стране прошли задержания его сторонников, некоторых из них обвинили в терроризме и экстремизме. В середине ноября Мальцев объявил, что получил убежище в Евросоюзе, но не уточнял, в какой именно стране.

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