Звезда фильма «Она — мужчина» увидела себя мальчиком и впала в депрессию

Американская актриса Аманда Байнс рассказала о своем состоянии после выхода фильма «Она — мужчина», где исполнила главную роль. Ее интервью опубликовал журнал Paper во вторник, 27 ноября.

По ее словам, просмотр готовой ленты стал для нее «суперстранным внетелесным опытом». «Когда фильм вышел и я его посмотрела, я впала в глубокую депрессию на четыре-шесть месяцев, потому что мне не понравилось, как я выглядела в роли мальчика», — сказала Байнс.

Она также рассказала о своих проблемах с наркотиками. Актриса отметила, что в 16 лет начала употреблять марихуану, а позже перешла к более тяжелым веществам, таким как экстази и аддерол.

Картина «Она — мужчина» вышла в 2006 году. Байнс исполнила главную роль. По сюжету, она переодевается в мужскую одежду и притворяется своим братом.

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