Назван лучший способ продления жизни

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Ученые Лейпцигского университета (Германия) выяснили, что упражнения на выносливость, например, бег, плавание, лыжи и велоспорт, оказывают более эффективное антивозрастное действие, чем силовые тренировки. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 266 молодых людей, которые ранее не занимались физической активностью. Специалисты случайным образом распределили испытуемых на несколько групп. В одной из групп люди в течение шести месяцев занимались упражнениями на выносливость (продолжительный бег), в другой — высокоинтенсивными интервальными тренировками (разминка, чередование быстрого и медленного бега и завершающий медленный бег), а в третьей — силовыми упражнениями. Последняя группа служила контролем, то есть люди в ней не изменили образ жизни.

Занятия проводились в течение 45 минут три раза в неделю, и только 124 человека продержались до конца исследования. Ученые проанализировали длину теломер у участников и активность теломеразы в белых клетках крови, которую у добровольцев взяли в начале эксперимента и через 2-7 дней после его окончания.

Оказалось, что у всех испытуемых, делавших упражнения на выносливость, увеличилась длин теломер, защищающих ДНК от повреждения во время репликации хромосом, а также повысилась активность теломеразы, восстанавливающей теломеры. Силовые тренировки не оказали эффекта. По мнению ученых, физическая активность влияет на уровень оксида азота в кровеносных сосудах, что, в свою очередь, улучшает работу клеток.

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