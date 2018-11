Названо продлевающее молодость мозга вещество

Ученые Научно-исследовательского института Глэдстоуна (США) определили ранее неизвестные функции белка клото, уровень которого в организме человека, как известно, снижается с возрастом. Оказалось, что молекула защищает мозг от воспалительных реакций и предотвращает развитие старческих заболеваний центральной нервной системы (ЦНС). Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что повышенная активность белка клото увеличивает продолжительность жизни у экспериментальных животных, а дефицит молекулы провоцирует ускоренное старение. Ученые выяснили, что клото в большом количестве содержится в сосудистом сплетении желудочков мозга — структуре, которая вырабатывает спинномозговую жидкость и является барьером между иммунной системой и ЦНС. При этом уменьшение количества клото в сплетении с возрастом усиливает воспалительные процессы в мозге.

Исследователи показали, что у молодых мышей, которым с помощью вирусных векторов была введена мутация в ген Klotho, наблюдалась повышенная активность провоспалительных факторов и инфильтрация (проникновение) макрофагов — иммунных клеток, которые захватывают и поглощают чужеродные для организма частицы. Подобное происходит и у немутантных старых мышей.

Кроме того, ученые заметили, что дефицит клото вызывает изменения в гиппокампе, отвечающем за переход кратковременной памяти в долговременную. Здесь повышалась активность микроглии — иммунных клеток, которые участвуют в обеспечении нейронной пластичности, когнитивных функций и развитии неврологических заболеваний.

