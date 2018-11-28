Кремль поддержал британского подданного Брилева

Наличие у тележурналиста Сергея Брилева британского подданства не может являться поводом для обвинений или критики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в среду, 28 ноября.

«Президент хорошо знает Сергея Брилева, как и других именитых журналистов, которые с ним работают. В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — сказал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что телеведущий не работает в государственных органах.

Накануне Сергей Брилев написал на своей странице в Facebook, что никогда не скрывал наличие действующего паспорта второй страны. Комментируя расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), он подчеркнул прозрачность источников средств, на которые он приобрел упомянутую в материале недвижимость.

Согласно расследованию ФБК, супруга Брилева владеет в лондонском предместье Чизик квартирой стоимостью порядка 66 миллионов рублей (по текущему курсу фунта стерлингов). Вывод о наличии у Брилева британского подданства в материале следует из информации о том, что он и его жена числятся среди избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл.

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