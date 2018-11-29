Крымчан научат выявлять террористов с помощью «мусульманских традиций»

Администрация городской больницы в крымском поселке Старый Крым распространила среди сотрудников методичку «Как распознать террориста-смертника», пишет «Новая газета».

Издание опубликовало снимки листов с рекомендациями, сделанные одним из медиков.

«Мужчины-террористы в большинстве случаев одеваются по европейской моде, причем это могут быть не только брюки, но и шорты, несмотря на то, что в исламе такой стиль одежды не принят», — говорится в одном из пунктов.

Судя по изложенному в документе, его авторы по умолчанию предполагают, что террористами становятся только мусульмане.

Медиков просят обращать внимание на белый цвет в одежде, указывающий «в соответствии с мусульманскими традициями» на шахида, идущего на «самопожертвование».

Женщины-террористки, как написано в методичке, обязательно носят головной убор и практически не пользуются косметикой.

В документе также приведены способы маскировки взрывчатых устройств: ношение неестественно свободной одежды, имитация беременности и так далее.

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