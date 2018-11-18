Бомж помог остановить террориста и попал на скамью подсудимых

В австралийском городе Мельбурн суд рассмотрел обвинения, выдвинутые против бездомного, который помог полиции остановить террориста. Об этом сообщает издание The Guardian.

В интернете неизвестному смельчаку дали «супергеройское» имя Trolley Man — «человек с тележкой». Кто-то начал сбор средств в его пользу на краудфандинговом сайте GoFundMe. Всего через восемь дней тысячи людей пожертвовали ему 145 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).

Вскоре выяснилось, что «человеком с тележкой» был 46-летний мельбурнский бездомный Майкл Роджерс (Michael Rogers). Он страдает от наркотической зависимости, лишь недавно вышел на свободу после пятимесячного тюремного заключения и, по данным полиции, продолжил нарушать закон.

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Роджерса подозревают в незаконном проникновении в помещение, краже и нарушении условий освобождения под залог. За день до стычки с террористом он украл велосипед, а месяцем ранее забрался в кафе и стащил 500 австралийских долларов (24 тысячи рублей).

Узнав о собранных для него деньгах, Роджерс решил добровольно явиться в полицию. Его адвокат Мелинда Уокер (Melinda Walker) утверждает, что это экстраординарный шаг. «Я знаю этого человека 20 лет, — пояснила она. — Он никогда не сдавался полиции».

Судья согласился освободить Роджерса под залог при условии, что он будет держаться подальше от наркотиков, переедет к родственникам в пригород Мельбурна, не будет показываться на улице с девяти вечера до шести утра, запишется на программу помощи наркозависимым и станет каждый день отмечаться в полиции. Повторное слушание дела назначено на 27 ноября.

9 ноября мужчина несколько раз протаранил тележкой для покупок сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который напал на людей в одном из торговых центров Мельбурна и ударил ножом трех человек.

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