Бомж помог остановить террориста и попал на скамью подсудимых

В австралийском городе Мельбурн суд рассмотрел обвинения, выдвинутые против бездомного, который помог полиции остановить террориста. Об этом сообщает издание The Guardian.
В интернете неизвестному смельчаку дали «супергеройское» имя Trolley Man — «человек с тележкой». Кто-то начал сбор средств в его пользу на краудфандинговом сайте GoFundMe. Всего через восемь дней тысячи людей пожертвовали ему 145 тысяч долларов (9,5 миллиона рублей).
Вскоре выяснилось, что «человеком с тележкой» был 46-летний мельбурнский бездомный Майкл Роджерс (Michael Rogers). Он страдает от наркотической зависимости, лишь недавно вышел на свободу после пятимесячного тюремного заключения и, по данным полиции, продолжил нарушать закон.
Роджерса подозревают в незаконном проникновении в помещение, краже и нарушении условий освобождения под залог. За день до стычки с террористом он украл велосипед, а месяцем ранее забрался в кафе и стащил 500 австралийских долларов (24 тысячи рублей).
Узнав о собранных для него деньгах, Роджерс решил добровольно явиться в полицию. Его адвокат Мелинда Уокер (Melinda Walker) утверждает, что это экстраординарный шаг. «Я знаю этого человека 20 лет, — пояснила она. — Он никогда не сдавался полиции».
Судья согласился освободить Роджерса под залог при условии, что он будет держаться подальше от наркотиков, переедет к родственникам в пригород Мельбурна, не будет показываться на улице с девяти вечера до шести утра, запишется на программу помощи наркозависимым и станет каждый день отмечаться в полиции. Повторное слушание дела назначено на 27 ноября.
9 ноября мужчина несколько раз протаранил тележкой для покупок сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который напал на людей в одном из торговых центров Мельбурна и ударил ножом трех человек.