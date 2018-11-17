Собравшие 400 тысяч долларов для бомжа и сам бомж оказались мошенниками

Американскую пару и бездомного, для которого они собирали пожертвования в интернете, заподозрили в сговоре и мошенничестве. Об этом сообщает CBS Philly.
Кейтлин Макклюр (Katelyn McClure) и Марк Д’Амико (Mark D’Amico), собравшие 403 тысячи долларов на сайте GoFundMe, были задержаны, а затем отпущены. Бездомный ветеран Джонни Боббит (Johnny Bobbitt), которому они якобы хотели помочь, также арестован и остается под стражей.
Макклюр утверждала, что познакомилась с Боббитом в ноябре 2017 года, когда ее машина заглохла на съезде с автомагистрали. Попрошайничавший неподалеку бездомный якобы потратил последние 20 долларов, чтобы купить ей канистру бензина. Она решила отплатить ему тем же и вместе с Д’Амико запустила краудфандинговую кампанию в интернете.
«Вся кампания была основана на лжи, — говорит прокурор округа Берлингтон Скотт Коффина (Scott Coffina). — Меньше чем через час после начала сбора средств на GoFundMe Макклюр отправила знакомому текстовое сообщение, в котором признавалась, что и помощь Боббита — это "выдумка от начала и до конца". У нее не кончался бензин на съезде c I-95, а он не тратил последние 20 долларов. В действительности Д’Амико, Макклюр и Боббит сговорились, чтобы сфабриковать и распространить душещипательную историю, которая заставит людей жертвовать им деньги».
Следствие выяснило, что они были знакомы по меньшей мере за месяц до начала кампании на GoFundMe. Макклюр и Д’Амико встретили бездомного во время одного из визитов в местное казино. Собранные деньги были израсходованы всего за несколько месяцев на новогоднюю поездку в Лас-Вегас, покупку автомобиля BMW и множество других вещей, в том числе дорогие женские сумочки.
В августе 2018 года Боббит обвинил пару в обмане. Он заявил, что так и не увидел жилья, ради которого затевался сбор средств. Ему достались только 75 тысяч долларов, дом на колесах, стоящий на участке Макклюр и Д’Амико, и старый пикап, который вскоре сломался. Те объясняли, что оставили деньги себе, чтобы он не потратил их на наркотики.
Теперь всем троим грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.