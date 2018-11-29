США обвинили живущего в России мужчину в интернет-мошенничестве

В США россиянина обвинили в электронном мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил в четверг, 29 ноября, прокурор США Скотт Брэди, передает STL News.

В общей сложности федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило мужчине обвинение по пяти пунктам. Как указывается, Илья Кульков взломал стационарный компьютер, находящийся в Питтсбургском национальном гольф-клубе в районе Гибсония (штат Пенсильвания). Сделал это он из своего дома в России.

Получив контроль над устройством, он «начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул», указали в министерстве. Отмечается, что мужчина действовал в период между 22 января и 2 февраля 2017 года.

«За последний год мы крайне активно расследуем и преследуем киберпреступников как внутри страны, так и за ее пределами», — заявил Брэди. Он отметил, что использование компьютеров — часть повседневной жизни каждого человека, и в прицел властей ради защиты граждан попадет даже край света.

По закону за подобные преступления виновному грозит до 20 лет в тюрьме и/или штраф в размере, не превышающем 250 тысяч долларов. Фактический срок или сумма устанавливается в зависимости от тяжести преступления и предыдущего криминального прошлого подсудимого.

28 ноября сообщалось, что полиция Таиланда по запросу США задержала гражданина России в международном аэропорту острова Пхукет, когда он прилетел на отдых вместе с женой. В чем именно обвиняется россиянин на американской территории, не уточнялось.

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