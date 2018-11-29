Roger Dubuis представил износоустойчивые часы

Швейцарская часовая мануфактура Roger Dubuis представила новые износоустойчивые часы в сегменте Hyperwatch — Excalibur Millésime. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 29 ноября.

45-миллиметровый корпус модели изготовлен из высокотехнологичного сплава CarTech Micro-Melt BioDur CCM, который применяется в автомобильной, авиационной и космической промышленности. Его поверхность сохраняет яркий блеск даже при царапинах.

Механизм Excalibur Millésime с двумя микророторами, отмеченный клеймом Poinçon de Genève (демонстрирующим соответствие высоким стандартам часового дела), оснащен одинарным парящим турбийоном и минутным репетиром. Часы снабжены синим ремешком из кожи аллигатора в тон скелетонизированному циферблату.

Мануфактура Roger Dubuis основана в 1995 году часовым мастером Роже Дюбюи. С 1999-го компания производит собственные мануфактурные калибры, сертифицированные Женевским клеймом (Poincon de Geneve). В настоящее время этим клеймом отмечены все без исключения механизмы марки. Производит часы авангардного дизайна с усложнениями (турбийоном, минутным репетиром, вечным календарем).

Весной 2018 года Roger Dubuis представил часы коллекции Excalibur — Excalibur Knights of the Round Table III класса Hyperwatch. Циферблат модели в 45-миллиметровом корпусе украшают 12 объемных фигурок рыцарей из легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, выполненных из розового золота.

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