Ссора с девушкой стоила россиянину майнинг-фермы

21-летняя жительница Воронежа лишила своего бойфренда возможности заниматься майнингом на дому. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Заявление о квартирной краже поступило в полицию от 27-летнего жителя Воронежа. По словам потерпевшего, ранее с ним проживала его 21-летняя девушка, однако после ссоры она съехала. Комплект ключей от квартиры остался у нее, и в отсутствие владельца жилья злоумышленница проникла туда и вывезла оборудование, необходимое для добычи криптовалют.

«Выяснилось, что девушка похитила восемь игровых видеокарт для майнинга криптовалюты. Общий материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей. Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания», — говорится в сообщении воронежского МВД.

Украденные видеокарты были найдены в квартире задержанной. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей, в комплекс так называемых ферм входят видеокарты. Использование оборудования для майнинга существенно увеличивает нагрузку на сеть и периодически становится причиной пожаров из-за перегрева проводки. В 2018-м возгорания в квартирах майнеров случились, в частности, в Томске, Северске и Вологде.

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