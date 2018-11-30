Чмокнувший дочь Бэкхем вдохновил отцов на поцелуи с детьми

Пользователи сети вступились за британского футболиста Дэвида Бэкхема, которого обругали в эфире ток-шоу Good Morning Britain. Многочисленные посты с поддержкой опубликованы в Twitter под хештегом #DavidBeckham.

Ведущий программы Пирс Морган заявил, что ему не нравится последняя фотография в Instagram спортсмена. Его задел снимок, на котором Бэкхем целует свою семилетнюю дочь в губы. Моргана вывело из себя такое «странное» проявление привязанности футболиста к ребенку.

Christmas is coming 🎅🏼 Let’s go skate ♥️ Фото опубликовано @davidbeckham

Некоторые зрители согласились с точкой зрения телеведущего, однако многие принялись защищать Бэкхема. Последние отметили, что противники поцелуев с детьми зря сексуализируют ситуацию. Чтобы поддержать спортсмена, родители начали выкладывать фотографии, на которых они целуют своих сыновей или дочерей в губы.

«Пирс, ваша проблема в том, что никто из ваших родителей не любил вас настолько сильно, чтобы целовать. Будь то в постели или во время проводов в школу. Дэвид Бэкхем является частью глобальной группы под названием... хорошие отцы»

«По-моему, это нормально. Если Дэвид Бэкхем вас обидел, то странный — это вы. Я люблю эту девочку больше, чем саму жизнь. И я буду целовать ее, пока она не начнет считать это странным»

«Я здесь за Дэвида Бэкхема. Целовать своего ребенка — не преступление, показывать ребенку любовь и привязанность не является преступлением. Мой мальчик — это мой мир, и я буду продолжать целовать его в губы, пока он меня не остановит»

Ранее в ноябре гнев зрителей вызвал американский комик и соведущий вечерней программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон, который прокомментировал внешность одноглазого ветерана войны Дэне Крэншоу. В эфире передачи юморист намекнул, что Крэншоу похож на киллера из порнофильма.

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