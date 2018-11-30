В Чебоксарах учительница прокатилась по территории школы и сбила пятиклассника

В Чебоксарах учительница сбила мальчика на территории школы. Видео инцидента опубликовало МВД по Чувашской республике.
43-летний преподаватель сбила пятиклассника, когда тот выбегал из-за угла здания. 11-летний мальчик госпитализирован с переломом голени. Педагог въехала на территорию школы несмотря на то, что это запрещено местной автоинспекцией и администрацией. По факту произошедшего заведено дело об административном правонарушении.
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