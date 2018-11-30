Киев получил новый кредит от Запада

Евросоюз одобрил выделение нового кредита Украине на 500 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

«Европейский союз демонстрирует постоянную политическую и финансовую поддержку Украины», — подчеркивается в публикации.

Материалы по теме Жизнь взаймы Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет

Отмечается, что решение принято в тот момент, когда Украина и ее народ «столкнулись с новой агрессией со стороны России и требуют солидарности с международными партнерами».

Транш станет частью новой, четвертой по счету, европейской программы финансовой помощи Киеву, общий размер которой составит миллиард евро. Таким образом, объем средств, выделенных Украине с 2014 года, достигнет 3,3 миллиарда евро.

Ранее в ноябре Украина договорилась о выделении нового кредита на 3,9 миллиарда долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Для этого правительству потребовалось выполнить ряд условий, в том числе создать антикоррупционный суд, повысить цены на газ для населения до уровня рыночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!