Вор украл у студента ноутбук и предложил помочь в учебе

В сети набирает популярность сообщение вора из Великобритании, который украл ноутбук студента и извинился. Посланием поделился сосед жертвы Стиви Валентайн (Stevie Valentine) на своей странице в Twitter.

Злоумышленник прислал письмо на email. Он попросил прощения за украденный ноутбук.

«Я очень бедный, и мне нужны деньги. Я не взял ваш телефон и кошелек, поэтому я надеюсь, что это немного сгладит ситуацию», — своеобразно извинился вор.

Каким-то образом преступник понял, что его жертва учится в университете, поэтому предложил ей помощь.

«Если на ноутбуке есть какие-то важные файлы для учебы, дайте мне знать, и я отправлю их на email», — написал вор, а затем еще раз извинился в конце письма.

Пост Валентайна всего за несколько дней набрал почти 70 тысяч ретвитов и более 220 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над неожиданным поступком злоумышленника.

«Если ему правда жаль, пусть напишет следующее эссе за студента», — пошутил один из комментаторов.

«И кто-то еще будет говорить, что у воров отсутствует понятие чести», — заявил другой.

Ранее в сети прославился вор, который внешне был сильно похож на американского актера Дэвида Швиммера, исполнившего роль Росса Геллера в ситкоме «Друзья». Мужчина украл в магазине ящик пива.

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