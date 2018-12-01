Испытания российской модернизированной ракеты ПРО показали на видео

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели испытания модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Видео с моментом пуска в субботу, 1 декабря, опубликовало Минобороны в своем Twitter-аккаунте.

Как сообщили в ведомстве, испытания прошли успешно. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — заявил командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Отмечается, что данная система ПРО состоит на вооружении ВКС и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения. Также система может использоваться для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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