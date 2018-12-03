Хакеры разозлились на ЕС и опубликовали новые документы о России

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского аналитического центра Integrity Initiative, посвященные борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Новые материалы связаны с Германией, Грецией, Испанией и Россией. В них упоминаются фальшивые доказательства того, что Москва вмешивалась в референдум о независимости Каталонии, которые распространяли испанские политики и СМИ.

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По словам хакеров, после того, как в сеть попал первый пакет документов центра, не последовало реакции ни со стороны организации, ни со стороны ее спонсоров. Отмечается, что они не выполнили требования и не предоставили гарантий, что Integrity Initiative будет бороться только с российской дезинформацией. «Мы также не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом», — говорится в заявлении киберпреступников.

Anonymous также пообещали продолжить публикацию материалов до тех пор, пока деятельность британского аналитического центра не будет расследована на общеевропейском уровне.

23 ноября хакерская группировка Anonymous опубликовала документы Integrity Initiative, которые содержат инструкции по борьбе с российской пропагандой и примеры дезинформации со стороны Москвы. Хакеры утверждают, что данный проект финансируется правительством Великобритании и работает в целом ряде стран, в том числе Германии, Франции, Испании.

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