Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии

Административный суд финской столицы Хельсинки запретил российскому бизнесмену Борису Ротенбергу возводить новые объекты недвижимости на принадлежащем ему участке в районе города Ханко, пишет «Деловой Петербург».

Ограничение введено из-за близости земли к полигону финской армии Синдален, при этом на участке уже построена вилла в итальянском стиле.

В декабре 2016-го комитет по экологии города Ханко разрешил Ротенбергу возвести на территории гостевой дом площадью 350 квадратных метров, однако силы обороны Финляндии выступили против строительства. Они указали на то, что размещение построек в непосредственной близости от полигона противоречит нормам безопасности. В частности, угрозу для людей, находящихся в доме, может представлять шум от разрывов снарядов.

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Как отмечает издание, наличие уже построенного особняка на участке не помешало судьям принять решение в пользу военных. Они сочли, что данный факт не оправдывает возможное увеличение числа людей, оказывающихся в зоне риска.

Осенью 2016 года россиян заподозрили в скупке недвижимости в Финляндии с военными целями. Разгорелся громкий скандал. Спустя три месяца депутат финского парламента Суну Кюмяляйнен заявила, что некоторые сделки по приобретению объектов недвижимости, заключенные с российскими гражданами, могут быть расторгнуты. Речь тогда шла об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного рядом со стратегически важными объектами.

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