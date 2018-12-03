Дом
 
Последние новости
Путин и саудовский принц подняли нефть
Россияне назвали главный признак прихода старости
Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу
Милый снимок маленькой девочки показал ее смертельную болезнь
Цены на нефть снова оказались под угрозой
Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось
Даниловский рынок задумали продать
Пригожин устроил «словесный баттл» со Шнуровым
На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Новости партнеров

Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Ротенберг

Административный суд финской столицы Хельсинки запретил российскому бизнесмену Борису Ротенбергу возводить новые объекты недвижимости на принадлежащем ему участке в районе города Ханко, пишет «Деловой Петербург».

Ограничение введено из-за близости земли к полигону финской армии Синдален, при этом на участке уже построена вилла в итальянском стиле.

В декабре 2016-го комитет по экологии города Ханко разрешил Ротенбергу возвести на территории гостевой дом площадью 350 квадратных метров, однако силы обороны Финляндии выступили против строительства. Они указали на то, что размещение построек в непосредственной близости от полигона противоречит нормам безопасности. В частности, угрозу для людей, находящихся в доме, может представлять шум от разрывов снарядов.

Как отмечает издание, наличие уже построенного особняка на участке не помешало судьям принять решение в пользу военных. Они сочли, что данный факт не оправдывает возможное увеличение числа людей, оказывающихся в зоне риска.

Осенью 2016 года россиян заподозрили в скупке недвижимости в Финляндии с военными целями. Разгорелся громкий скандал. Спустя три месяца депутат финского парламента Суну Кюмяляйнен заявила, что некоторые сделки по приобретению объектов недвижимости, заключенные с российскими гражданами, могут быть расторгнуты. Речь тогда шла об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного рядом со стратегически важными объектами.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Борису Ротенбергу запретили строить дома в районе финского Ханко
Жена Бориса Ротенберга сняла для него пародию на клип про лабутены
СМИ сообщили о долге «Динамо» перед Борисом Ротенбергом в 75 миллионов евро
СМИ сообщили о возможном уходе Бориса Ротенберга с поста президента «Динамо»
Борис Ротенберг купит футбольный клуб из Санкт-Петербурга
Другие материалы рубрики
Дом00:03Сегодня

«Муж сбежал, денег нет»

Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
22:01 1 декабря

Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток

10:2630 ноября

График переселения домов по реновации составят в Москве к 2020 году

10:07Сегодня

Даниловский рынок задумали продать

Дом00:0224 ноября

Маленькая страна

Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
16:3530 ноября

Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет

10:4429 ноября

Несовершеннолетнему сыну Тины Канделаки подарили жилье за 100 миллионов рублей

00:2130 ноября

Ставший бомжом Шура обвинил в своих бедах Лужкова

Дом00:0430 ноября

Пять звезд

Сколько стоит жилье в лучших странах мира
21:5728 ноября

Россияне засобирались на Кипр

12:01 2 декабря

Раскрыты данные о самых дорогих съемных квартирах Москвы

14:17 1 декабря

В США повторно выставили на продажу дом Фрэнка Синатры

Россия
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Не знаю, почему мы еще живы»
Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
Милонов написал Деду Морозу письмо с пожеланием
Россиянина пытали мешком и бутылкой, угрожали утопить и посадили на 13 лет
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Иностранцы проникли на военную базу в Швеции и попались
Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнить все его желания
Десятки африканок пошли за бесплатной едой и попались насильникам
В России отреагировали на сообщения о британских военных на Украине
Джордж Буш и Борис ЕльцинСлавный ковбой
Он добил Советский Союз, унизил Саддама и родил Джорджа Буша-младшего
Король кокаина
Он стал главным наркобароном всех времен. Его люди погрузили Колумбию в террор
Все материалы
Бывший СССР
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
В Белоруссии обнаружили полмиллиона бездельников
Порошенко обвинил Россию в намерении захватить украинские портовые города
Порошенко показал боевую подготовку и призвал держать порох сухим
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Порошенко наградил самых убежденных митрополитов-«раскольников»
Все материалы
Экономика
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
Цены на нефть снова оказались под угрозой
Путин и саудовский принц подняли нефть
Изобретателя бифидока объявили в розыск
ФНС раскрыла налоговые тайны
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами
Россия сократила добычу нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На Ямале члены ОПГ расстреляли тренеров за отказ платить дань
Стали известны подробности о взорвавшемся цехе завода «Авангард»
ФСИН прокомментировала новое видео с бандитом-крабоедом
Арестованных украинских моряков нашли в Москве
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу
Зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
Все материалы
Спорт
Скользкая тема
Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Состояние нокаутированного украинцем боксера улучшилось
Российский болельщик забил шайбу через все поле и выиграл миллион
УЕФА создал третий еврокубковый турнир
Фанаты «Спартака» встретили гол капитана-изгоя оскорблениями и матом
В «Баварии» началась перестройка
Черчесов признался в незнании соперников по отборочной группе Евро-2020
Все материалы
Культура
«У нас выросла новая молодежь, которую все боятся»
Директор лучшего клуба России о хип-хопе, цензуре и фанатах Хаски
От разбоя к революции
Кино недели: новый Робин Гуд, танцы с ведьмами и лучший вестерн года
«У них у всех какая-то травма»
Европейцы приехали в Москву и поразились русским
Пригожин устроил «словесный баттл» со Шнуровым
Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы
Чичерина поведала о стреляющих старух в огородах Донбасса неграх и биатлонистках
Поющих вместе со Шнуровым фанатов назвали лохами
Все материалы
Интернет и СМИ
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью
Россиян предупредили о росте краж данных с банковских карт перед Новым годом
Опубликована переписка убитого саудовского журналиста в WhatsApp
Гостью телешоу затравили за «одинокий» зуб во рту
Террористы распробовали Telegram для пропаганды
Киселев зачитал рэп на стихи Маяковского
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названа самая стильная россиянка
Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Все материалы
Путешествия
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Назван сильнейший в мире паспорт
Завершилось голосование в конкурсе имен для российских аэропортов
Названы лучшие пляжи в мире
Авиакомпания исподтишка высмеяла Трампа
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Пострадавший от выстрела в голову показал пересаженное лицо
Бобры сходили в магазин за продуктами и попали на видео
Полиция объявила о розыске неудачно сделавшего предложение американца
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Меган Маркл захотела нарушить правила во время родов
Все материалы
Джипы Лос-Анджелеса
Самые экстремальные переделки Wrangler
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Подснежники
Красота увядания отечественных машин
Kia показала версию нового «Соула» для Европы
Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»
Morgan построит спорткар на базе Aston Martin
Все материалы
Дом
«Муж сбежал, денег нет»
Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток
Даниловский рынок задумали продать
Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет
Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии
Все материалы