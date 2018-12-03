Назначение неграмотной чиновницы на пост ректора возмутило ученых

Сотрудники Института развития образования Башкирии выступили против назначения на должность ректора вуза бывшего министра образования республики Гульназ Шафиковой, сообщает РИА Новости.

3 декабря на внеочередном собрании института более ста его работников обсуждали возможную кандидатуру Шафиковой и составили открытое письмо на имя врио главы региона Радия Хабирова с требованием отменить ее назначение. В вузе считают, что она «некомпетентна в вопросах администрирования» — в 2016 году Шафикова провела неудачную оптимизацию работы, в результате нагрузка преподавателей выросла на 250 часов в год, но доплаты за это они не получили.

Также участники собрания отметили, что у женщины «нет коммуникативной культуры», поскольку с сотрудниками института она разговаривала «в командном и деспотичном тоне».

23 сентября на страницах Шафиковой в Instagram и во «ВКонтакте» появился пост о ее рабочей поездке в Петербург, при этом в двух предложениях были допущены две орфографические ошибки. Вскоре они были исправлены, но затем записи удалили. Чиновница назвала произошедшее экспериментом ради привлечения внимания к своим аккаунтам и закрыла свои страницы в соцсетях.

Шафикова возглавляла региональное министерство образования с сентября 2015 года. 3 декабря ее место занял Айбулат Хажин, ранее руководивший Рособрнадзором республики.

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