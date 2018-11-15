Российская чиновница выписала себе 39 премий и наградила чином

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Новочебоксарский городской суд приговорил начальницу финансового отдела городской администрации к 40 тысячам рублей штрафа по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Чувашии.

Следствием и судом установлено, что с января 2012 по апрель 2016 года женщина 39 раз незаконно премировала себя на общую сумму более 108 тысяч рублей и потратила эти деньги на свое усмотрение. Также в ноябре 2012-го и июне 2013 года она самолично издала приказы о присвоении себе чина советника муниципальной службы сначала 2-го, а потом 1-го класса. Во втором приказе было написано, что новый чин ей присуждается за особые отличия в службе на основании решения ею же сформированной аттестационной комиссии, хотя не имела права этого делать. За эти чины она ежемесячно получала выплаты из муниципального бюджета.

По результатам расследования уголовного дела администрации Новочебоксарска было внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

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