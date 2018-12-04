Саудовская Аравия получила немецкое оружие в обход запрета

Саудовская Аравия продолжает получать боеприпасы из Германии, несмотря на введенный Берлином запрет на продажу королевству вооружений. Об этом говорится в совместном расследовании немецкого журнала Stern и телеканала ARD.

По их данным, оружие саудитам поставляет немецкий концерн Rheinmetall — один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Делает он это через дочерние компании в Италии и ЮАР. Как отмечается, фирма на южноафриканской территории даже продвигает некоторые из своих товаров как «чрезвычайно летальные».

Журналисты пишут, что исполнительный директор концерна Хельмут Мерч еще в ноябре во время телефонной конференции с банковскими аналитиками заверил их: запрет Берлина не затрагивает эти поставки. По его словам, ежегодно компания отгружает боеприпасы более чем на 10 миллионов евро.

О том, что Германия полностью прекратила поставки вооружения в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи в посольстве страны в Турции, сообщалось 19 ноября. Тогда немецкое правительство отказалось заключать новые договоренности и изучало, как можно приостановить поставку по уже действующим контрактам. В сентябре ФРГ заключила с Эр-Риядом сделку на поставку вооружений объемом в 416 миллионов евро, она также была заморожена

Джамаль Хашкуджи пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии. Эр-Рияд признал смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, которого Турция и США подозревают в заказе убийства, не был в курсе операции.

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