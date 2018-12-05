В сети появилась инструкция по отмене концертов

Пользователи сети разработали инструкцию «по организации и отмене концерта аморальной группы». План из нескольких пунктов размещен в сообществе «Научи хорошему 2.0» в соцсети «ВКонтакте».

В частности, общественникам рекомендуют разместить петицию с требованием отменить концерт исполнителя, чьи песни нарушают Закон о защите детей от вредной информации, разослать заявления в местные органы власти, а также продвигать информацию о своих действиях через СМИ и соцсети. При этом, отмечают авторы инструкции, необходимо акцентировать внимание на «необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии».

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Утверждается, что все вышеперечисленное займет 2-2,5 часа при отсутствии каких-либо финансовых затрат. В целях облегчения процедуры были приведены готовые шаблоны для обращений и цитаты из песен, которые могут вызвать интерес у надзорных органов.

«Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своем городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков», — резюмирует инструкция.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов. В частности, 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске.

В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того как рэперу пригрозили убийством.

30 откября стало известно, что прокуратура Нижегородской области отменила в октябре-декабре концерты пяти исполнителей из-за наличия в репертуаре нецензурных песен.

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