Культура
 
Последние новости
России пообещали доставить боль
Тимошенко назвали оборотнем и предрекли восстановление мира в Европе
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Супероружие России спасет США
США рассказали об испуганном и прячущемся главаре ИГ
К канадскому тренеру Медведевой прибыла еще одна россиянка
Россия ответила на ракетный ультиматум США
Прогнавший украинца из студии ведущий «России 1» объяснился
Российский миллиардер бросил вызов США
Новости партнеров

В сети появилась инструкция по отмене концертов

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи сети разработали инструкцию «по организации и отмене концерта аморальной группы». План из нескольких пунктов размещен в сообществе «Научи хорошему 2.0» в соцсети «ВКонтакте».

В частности, общественникам рекомендуют разместить петицию с требованием отменить концерт исполнителя, чьи песни нарушают Закон о защите детей от вредной информации, разослать заявления в местные органы власти, а также продвигать информацию о своих действиях через СМИ и соцсети. При этом, отмечают авторы инструкции, необходимо акцентировать внимание на «необходимости защищать психику детей и культуру от информационной агрессии».

Утверждается, что все вышеперечисленное займет 2-2,5 часа при отсутствии каких-либо финансовых затрат. В целях облегчения процедуры были приведены готовые шаблоны для обращений и цитаты из песен, которые могут вызвать интерес у надзорных органов.

«Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своем городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков», — резюмирует инструкция.

За последние несколько недель в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов. В частности, 30 ноября концерт группы IC3PEAK был сорван в седьмой раз. На следующий день участников дуэта задержали в Новосибирске.

В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того как рэперу пригрозили убийством.

30 откября стало известно, что прокуратура Нижегородской области отменила в октябре-декабре концерты пяти исполнителей из-за наличия в репертуаре нецензурных песен.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рэперы Птаха, Бледный и Жиган пойдут в Госдуму
Перед концертом IC3PEAK начали искать взрывчатку
Музыкантов задумали перестать сажать в тюрьму за мат на концертах
Другие материалы рубрики
Культура00:03 4 декабря

«Я — экзотичное животное»

Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
20:26 4 декабря

Telegram-канал получил национальную премию

01:42 4 декабря

Вахтанг Кикабидзе опроверг «грязные слухи» о своей поездке в Россию

20:58 4 декабря

Самую сильную женщину показали в трейлере фильма «Капитан Марвел»

Культура00:04 4 декабря

Победа над драконами, отчаяние и новый мир

Главные русские книги года
18:13 4 декабря

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Хаски

03:47 3 декабря

Британцы сняли фильм про убийство козла на мертвом языке

19:36 4 декабря

Перед концертом IC3PEAK начали искать взрывчатку

Культура19:50 3 декабря
Андрей Битов

«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»

Драки, бог и джаз: неизвестная жизнь Андрея Битова
16:11 4 декабря

Рэперы Птаха, Бледный и Жиган пойдут в Госдуму

01:21 3 декабря

Мединский рассказал о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев

16:36 4 декабря

Умер актер из сериала «Универ»

Россия
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
Российская организация по борьбе с ВИЧ закрылась после штрафа
Объявлены первые победители Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018»
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Беженцы 20 лет ждали на военной базе приглашения в Британию
НАТО останется в Черном море
Власти Франции передумали повышать цены на топливо из-за протестов
Саудовская Аравия получила немецкое оружие в обход запрета
Новый крестный отец итальянской мафии попался полиции
Ультраправые попали в парламент впервые после смерти диктатора-фашиста
Все материалы
Бывший СССР
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Главного вора Азербайджана вернули в его вотчину
Пойманных в Грузии бойцов «Донбасса» заподозрили в связи с Саакашвили
Украина объявила в розыск замглавы погранслужбы ФСБ
Корабли украинских пограничников привели в полную боевую готовность
Все материалы
Экономика
Хуже некуда
Apple покупает Tesla, пока Америка сидит без света. Пугающий прогноз на 2019 год
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Российский миллиардер бросил вызов США
Алкоголю отказали в смертельной опасности
Россиян предупредили о дорогом хлебе на Новый год
Кремль оценил возможности транзита газа через Украину
Россия пошла против ОПЕК
Все материалы
Силовые структуры
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»
Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отрезанный у зека из «Владимирского централа» язык оказался откушенным
Россиянку оштрафовали на миллион рублей за взятку при сдаче ЕГЭ
Граната взорвалась в подмосковной квартире
Зеку из «Владимирского централа» отрезали язык
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
Microsoft похоронит свой браузер
Создавший детей-мутантов ученый исчез
«Роскосмос» атаковали «враги России»
«Роскосмос» испугался будущего без США
Все материалы
Спорт
Лука Модрич«Пытаюсь привыкнуть к этому»
Модрич — лучший футболист мира. Он остановил Месси и Роналду
К канадскому тренеру Медведевой прибыла еще одна россиянка
Определились спортсмены года в России
В РПЛ задумались о помощи «Анжи» кредитом
«Манчестер Юнайтед»
Партнерский материал
Дьявольски хороши
«Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом». На что ставить в этом матче
Чемпион мира по боксу умер в 47 лет
Партнера самой сексуальной керлингистки отлучили от спорта на годы
Все материалы
Культура
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Победа над драконами, отчаяние и новый мир
Главные русские книги года
Андрей Битов«А запомнят только то, что ты с Вознесенским подрался»
Драки, бог и джаз: неизвестная жизнь Андрея Битова
Telegram-канал получил национальную премию
Самую сильную женщину показали в трейлере фильма «Капитан Марвел»
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Хаски
Перед концертом IC3PEAK начали искать взрывчатку
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Определена самая влиятельная женщина года
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Ведущий ток-шоу на «России 1» обиделся на гостя-украинца и выгнал его из студии
Телеведущая изучила лица женщин и мужчин на обложках журналов и ужаснулась
В Госдуме потребовали запретить «Битву экстрасенсов»
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Мужчина вышел на улицу в нелепом костюме и фраппировал прохожих
Популярные в 90-х джинсы вернулись в моду и всполошили мужчин
Россиянам раскроют алкогольные пристрастия Сталина
Раскрыты главные тренды в одежде 2019 года
Все материалы
Путешествия
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Шереметьево станет носить имя Пушкина
Москва стала одним из самых популярных городов мира
Российский город признали самым культурным в мире
Пьяный пассажир подрался со стюардессами из-за телефона и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Женщина приняла душ в линзах и осталась без глаза
Полная женщина задушила возлюбленного животом
Буйный слон загнал людей на крыши и остановил поезд
Пивной живот мужчины оказался опухолью весом 35 килограммов
Все материалы
Самые красивые девушки и мотоциклы
Главная мотовыставка Европы бьет ведущие автосалоны женской красотой
Олимпийские Тойоты
Как менялись Тойоты, сопровождавшие олимпийский огонь, и вся автопромышленность
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Tesla по-русски
Россияне начали строить Теслы 130 лет назад — как они выглядели?
Дизельный Volkswagen Tiguan уходит из России
Кен Блок показал на видео дрифт на 927-сильном пикапе
Audi потратит триллион рублей на выпуск электрокаров и беспилотников
Все материалы
Дом
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
«Муж сбежал, денег нет»
Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
Даниловский рынок задумали продать
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Ротенбергу запретили строить дом около военного полигона в Финляндии
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Все материалы