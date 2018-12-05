Россия защитится от США в случае расторжения ракетного договора

России придется защитить системами противовоздушной и противоракетной обороны все места и объекты, которые могут стать военными целями для США в случае выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду, 5 декабря, сказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые "накрытия" на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки», — пояснил он.

Сенатор добавил, что это неизбежно коснется также Европы и Китая.

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4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Он пообещал, что в течение этого срока США не будут производить, испытывать и размещать запрещенные договором вооружения, а «потом посмотрим, что будет». Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва соблюдает соглашение.

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из ДРСМД. По его словам, Вашингтон был вынужден пойти на подобный шаг, так как Москва нарушает данное соглашение. Американский лидер добавил, что допускает заключение новой сделки с Россией и Китаем.

ДРСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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