Супероружие России спасет США

Торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат» с моноблочной боевой частью способны гарантированно уничтожить США, что делает ядерную войну бессмысленной, пишет в статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

«Это истинно пацифистский подход. Кстати, такое оружие спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром третьей мировой, в том числе и в западном мире. Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара», — полагает автор.

Сивков отмечает, что «в реальности войны предотвращаются не благими пожеланиями и пустым морализаторством, не теоретизированием на тему "как хорошо бы мы жили без оружия и войн", а созданием такого противовеса, который остановит агрессора на стадии замысла». «Именно эта позиция и есть истинно пацифистская. Она реально предотвращает войны», — пишет эксперт.

В октябре Сивков предложил способ гарантированного уничтожения США.

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Согласно официальным заявлениям, межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», способная нести полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров, способна достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, и перемещаться на сверхмалой высоте.

О разработке беспилотного подводного аппарата «Посейдон», первоначально известного как «Статус-6», впервые стало известно в ноябре 2015-го. В марте 2018-го президент России Владимир Путин официально подтвердил существование такого оружия. Подводный аппарат, оснащенный инновационной ядерной энергоустановкой, способен двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью, является оружием массового поражения и предназначен для уничтожения объектов экономики противника.

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