Сатанисты установили статую в правительстве штата рядом с рождественской елкой

Власти Иллинойса позволили организации «Сатанинский храм» установить статую в украшенном к празднику зале местного Капитолия, между рождественской елью и иудейским семисвечником. Об этом рассказал телеканал Fox 2.

Скульптура изображает женскую руку, держащую яблоко. Руку оплетает змея. Снизу статуя подсвечивается красным, а надпись на постаменте гласит «Знание есть Величайший Дар». Целью ее установки «Сатанинский храм» в Чикаго называет «поддержку доброжелательности и эмпатии среди всех людей».

По словам представителя властей штата Дейва Друкера, у сатанистов есть такое же право на украшение Капитолия, как у любой другой религиозной группы. Он подчеркнул, что власти не имеют права подвергать праздничное убранство цензуре, так как зал — общественное пространство и государство не платит за его подготовку к праздникам.

Капитолий штата Иллинойс в городе Спрингфилд — историческое здание, в котором располагается офис губернатора штата и Генеральная ассамблея Иллинойса.

«Сатанинский храм» — религиозно-политическая организация, использующая сатанинскую символику для борьбы за равенство, социальную справедливость и свободу вероисповедания. По словам ее членов, они на самом деле не поклоняются дьяволу. В августе 2018 года ее представители в штате Арканзас требовали установить статую демона Бафомета на площади рядом с Капитолием штата.

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