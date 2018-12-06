Концерт рэпера GONE.Fludd отменили из-за прокуратуры

В Петрозаводске был отменен концерт хип-хоп-исполнителя GONE.Fludd (настоящее имя — Александр Бузе) после вмешательства прокуратуры города. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил РИА Новости зампрокурора Петрозаводска Константин Лебединский.

Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали администрации клуба, в котором должен был состояться концерт, ограничить доступ к мероприятию несовершеннолетних, после чего организаторы отказались от его проведения.

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«Мы поговорили с администрацией клуба, так как концерт был с маркировкой "16+", и выдали предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства. Администрация клуба с нами согласилась, нецензурная брань должна быть ограничена для подростков», — подчеркнул Лебединский.

GONE.Fludd объявил в Twitter, что будет требовать от прокуратуры письменных обоснований отмены выступления, отметив, что сотрудники правоохранительных органов «настоятельно не рекомендовали» вообще проводить концерт. Рэпер добавил, что ищет другую площадку.

30 ноября стало известно, что GONE.Fludd перенес свои концерты в Иркутске и Улан-Удэ из-за «давления со стороны всевозможных органов».

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