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Женщина отправилась за капустой и получила сотни тысяч долларов

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Vanessa Ward

Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею сотни тысяч долларов благодаря капусте. Об этом сообщает UPI.

Женщина зашла в магазин, чтобы купить кочан капусты, понадобившийся ее отцу. Заодно она приобрела билет моментальной лотереи. Под его защитным покрытием скрывалось приглашение в штаб-квартиру устроителей, где ей предстояло раскрутить призовое колесо, которое определит ее выигрыш.

Минимальный приз составлял 100 тысяч долларов, максимальный — полмиллиона. Колесо остановилось на отметке 225 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Женщина планирует потратить часть суммы на поездку в парк развлечений Disney World, а остаток денег отложить на старость.

В ноябре сообщалось, что житель Манхэттена стал обладателем крупнейшего выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Он каждую неделю покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры, подсказанные родственником четверть века назад.

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