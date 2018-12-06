Женщина отправилась за капустой и получила сотни тысяч долларов

Жительница американского штата Мэриленд выиграла в лотерею сотни тысяч долларов благодаря капусте. Об этом сообщает UPI.
Женщина зашла в магазин, чтобы купить кочан капусты, понадобившийся ее отцу. Заодно она приобрела билет моментальной лотереи. Под его защитным покрытием скрывалось приглашение в штаб-квартиру устроителей, где ей предстояло раскрутить призовое колесо, которое определит ее выигрыш.
Минимальный приз составлял 100 тысяч долларов, максимальный — полмиллиона. Колесо остановилось на отметке 225 тысяч долларов (15 миллионов рублей). Женщина планирует потратить часть суммы на поездку в парк развлечений Disney World, а остаток денег отложить на старость.
В ноябре сообщалось, что житель Манхэттена стал обладателем крупнейшего выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Он каждую неделю покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры, подсказанные родственником четверть века назад.