Депутат Луговой пожаловался на учебники и добился изменения регламента Госдумы

Существующую систему экспертизы учебников необходимо полностью поменять. Об этом заявил в своем выступлении в Государственной Думе депутат от ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, еще в 2013 году министерство просвещения за 8 миллионов рублей создало сайт, на котором учителя, родители и эксперты могли бы обмениваться мнениями об учебниках и «голосовать рублем» за самые лучшие. Этого сайта больше нет, с него идет переадресация на мужской кулинарный ресурс. «Это не шутка, это кулинарно-педагогический факт», — уточнил депутат.

Луговой также процитировал выдержку из реально существующей экспертизы учебника: «Содержание учебника не способствует формированию патриотизма. Герои произведений Джанни Родари, Шарля Перро, братьев Гримм, Алана Александра Милна, Астрид Линдгрен, Эриха Распе, гномы, эльфы, факиры со змеями, три поросенка вряд ли призваны воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну и свой народ».

Для того чтобы не появлялись подобные заключения и дети не лишались качественных учебников, депутат предложил ввести персональную ответственность экспертов, обязательную публикацию результатов экспертизы, разработать эффективную процедуру апелляции или вообще отказаться от «так называемого федерального перечня учебников». «Конечно, для плохих учебников и любителей их запрещать можно составить список запрещенных учебников», — резюмировал Луговой.

Выступление депутата навело спикера Госдумы Вячеслава Володина на мысль внести изменения в регламент работы парламента. По его словам, такие заявления должны завершаться рассмотрением предложений профильными комитетами или в рамках протокольных поручений Государственной Думы. «Тогда это будет намного результативнее, и мы, исполняя представительные полномочия от имени избирателей, сможем дальше эти вопросы продвинуть в плане решения. Принимается данная поправка, и хотелось бы, чтобы она была отражена и в регламенте нашем. Тогда это нас будет ко многому обязывать», — заявил Володин.

По инициативе Лугового в Госдуме будет создана рабочая группа для разработки законопроекта, устанавливающего четкий порядок определения перечня учебников, которые будут закупать государственные школы.

