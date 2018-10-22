В России вознамерились ограничить Google

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, призванный ограничить иностранное участие в капитале новостных агрегаторов 20 процентами. Полный текст документа доступен в думской базе данных.

Авторы инициативы — Андрей Луговой (ЛДПР), Антон Горелкин («Единая Россия»), Борис Пайкин (ЛДПР) и Михаил Старшинов. В пояснительной записке они указывают, что более чем 20 процентами новостного агрегатора не должны владеть иностранные государства, международные организации (или организации под их контролем), иностранные юридические лица, иностранные граждане, а также лица без гражданства или с двойным гражданством. Владельца новостного агрегатора также стоит оградить от российских юрлиц, если доля иностранного участия в их капитале превышает 20 процентов.

Материалы по теме Без вести заблокированные Почему могут запретить «Яндекс.Новости» и Google News

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — утверждают парламентарии.

В 2016 году такие же меры государство приняло в отношении средств массовой информации. В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что новостные агрегаторы, должны подчиняться аналогичным требованиям, поскольку, как и СМИ, распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, «оказывают информационное воздействие на население России».

С января 2017 года в России уже действует закон, согласно которому владельцами интернет-агрегаторов могут быть только российские физические или юридические лица. Кроме того, агрегаторы, ежесуточная посещаемость которых превышает миллион пользователей в сутки, обязаны проверять достоверность распространяемой информации и удалять недостоверные данные по предписанию Роскомнадзора.

Наиболее посещаемыми новостными агрегаторами в России являются «Яндекс.Новости», Google News и аналогичные сервисы «Рамблера» и Mail.ru.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!