В России вознамерились ограничить Google

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Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, призванный ограничить иностранное участие в капитале новостных агрегаторов 20 процентами. Полный текст документа доступен в думской базе данных.

Авторы инициативы — Андрей Луговой (ЛДПР), Антон Горелкин («Единая Россия»), Борис Пайкин (ЛДПР) и Михаил Старшинов. В пояснительной записке они указывают, что более чем 20 процентами новостного агрегатора не должны владеть иностранные государства, международные организации (или организации под их контролем), иностранные юридические лица, иностранные граждане, а также лица без гражданства или с двойным гражданством. Владельца новостного агрегатора также стоит оградить от российских юрлиц, если доля иностранного участия в их капитале превышает 20 процентов.

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — утверждают парламентарии.

В 2016 году такие же меры государство приняло в отношении средств массовой информации. В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что новостные агрегаторы, должны подчиняться аналогичным требованиям, поскольку, как и СМИ, распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, «оказывают информационное воздействие на население России».

С января 2017 года в России уже действует закон, согласно которому владельцами интернет-агрегаторов могут быть только российские физические или юридические лица. Кроме того, агрегаторы, ежесуточная посещаемость которых превышает миллион пользователей в сутки, обязаны проверять достоверность распространяемой информации и удалять недостоверные данные по предписанию Роскомнадзора.

Наиболее посещаемыми новостными агрегаторами в России являются «Яндекс.Новости», Google News и аналогичные сервисы «Рамблера» и Mail.ru.

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Предыстория: Госдума приняла закон об ответственности новостных агрегаторов
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