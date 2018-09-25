Новый владимирский губернатор посоветовал старому уехать

Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) посоветовал бывшей главе региона Светлане Орловой («Единая Россия») покинуть регион. Об этом он сказал в интервью РБК во вторник, 25 сентября.

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», — сказал он.

Так Сипягин ответил на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность предложить Орловой работать в своей команде. Он добавил, что искренне сочувствует бывшему конкуренту: «Ей как человеку непросто».

В ходе второго тура выборов, который состоялся 23 сентября, 48-летний Владимир Сипягин получил голоса 57,03 процента избирателей. Светлана Орлова — 37,46 процента.

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Он с огромным отрывом обошел кандидата от «Единой России», губернатора Вячеслава Шпорта.

Орлова возглавила Владимирскую область в 2013 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



