КПРФ и ЛДПР договорились о коалиционном правительстве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил о намерении сформировать вместе с ЛДПР коалиционное правительство в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 24 сентября.

«Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились», — сказал Зюганов.

Материалы по теме Придется повторить Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России

По его словам, в ходе избирательной кампании в названных субъектах коммунисты и либерал-демократы поддерживали друг друга.

Между тем вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в комментарии РИА Новости заявил, что «никаких особых договоренностей нет, но мы готовы рассматривать кандидатуры от КПРФ».

23 сентября вторые туры выборов прошли в Хабаровском крае и Владимирской области. В результате депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал обошел кандидата от «Единой России», действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Владимирскую область возглавил другой член либерально-демократической партии — Владимир Сипягин. За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову, проголосовали 37,46 процента избирателей.

23 сентября повторное голосование должно было состояться также в Хакасии, однако действующий глава региона Виктор Зимин за два дня до этого снял свою кандидатуру. В первом туре он уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур перенесли на 7 октября. Основной соперник коммуниста в очередных выборах — Андрей Филягин от «Справедливой России».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!