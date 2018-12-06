Владельца российского детского лагеря с карцером задержали

В Ивановской области задержан 46-летний директор общества с ограниченной ответственностью, которому принадлежит детский оздоровительный лагерь «Радуга», ставший известным после того, как в нем обнаружили карцер для подростков.

Как рассказала «Ленте.ру» Ирина Котова, официальный представитель регионального следственного управления СКР, дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Вторым фигурантом этого дела стала бывшая директор лагеря «Радуга», 57-летняя женщина, причем для нее это уже третье обвинение: ранее она привлекалась к уголовной ответственности по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Истязание». Мерой пресечения для нее избран запрет на совершение определенных действий. Ей, в частности, запрещено общаться со свидетелями и потерпевшими, покидать место жительства в вечернее и ночное время и тому подобное.

«Все три дела соединены в одном производстве, и переданы в отдел по расследованию особо важных дел. Следствие намерено дать полную и всестороннюю оценку действий как владельца лагеря, так и его директора», — подчеркнула Ирина Котова.

Детский оздоровительный лагерь «Радуга» в поселке Марфино стал печально известен в ноябре 2018 года. Тогда Следственный комитет сообщил, что женщина-директор устроила специальный карцер для наказания воспитанников, куда их помещали на длительное время за якобы совершенные шалости. Это было помещение без окон, откуда наказанных выпускали только для приема пищи и посещения туалета. Один из мальчиков провел в этой комнате семь дней.

На сегодня потерпевшими признаны восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет.

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