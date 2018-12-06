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Бесплатные обеды в российских школах захотели отменить из-за «сытых мальчиков»

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В школах Владимирской области предложили отменить бесплатное питание, а также повысить стоимость завтраков и обедов, чтобы не кормить «сытых мальчиков». Инициативу обсудили на заседании Совета народных депутатов области, сообщает «Говорит Москва».

Как пояснил радиостанции народный депутат Николай Горохов, власти должны экономить на школьниках из богатых семей, чтобы обеспечивать едой детей малообеспеченных родителей.

«Невозможно всем сестрам по серьгам: надо разделять. Если не хватает денег, должна быть адресная помощь, чтобы дети многодетных, плохо живущих людей не бедствовали. А если распределить всем сестрам по серьгам, то хороших завтраков будет меньше», — предупредил он.

По информации радиостанции, ранее Горохов на заседании в администрации Владимира также утверждал, что «сытые мальчики, которые выбрасывают хлеб на пол», не должны получать ту же еду, что и другие школьники. В итоге администрация региона решила не увеличивать дотацию на питание младшеклассников.

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