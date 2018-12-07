Один из лидеров «Другой России» осужден на три года за контрабанду оружия

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина к трем годам колонии по делу о покушении на контрабанду оружия, сообщается в Telegram-канале партии.

Гособвинение просило приговорить Аверина к четырем годам лишения свободы.

Мужчину задержали в апреле 2018 года на границе самопровозглашенной Луганской народной республики и Ростовской области. В «Другой России» утверждают, что пистолет Макарова, который был найден в вещах Аверина при прохождении погранпункта, ему был подброшен. Согласно версии обвинения, Аверин хотел незаконно пронести оружие через КПП.

Александр Аверин долгое время был пресс-секретарем партии, после начала боевых действий на Украине уехал воевать в Донбасс вместе с многими однопартийцами. Когда военный конфликт перешел в латентную фазу, нацболы начали возвращаться обратно и сообщали о политическом преследовании в России.

Партия «Другая Россия» создана в 2010 году после запрета Национал-большевистской партии (НБП). Бессменный лидер нацболов — писатель Эдуард Лимонов.

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