Живущих за чертой бедности россиян стало меньше

Число россиян, живущих за чертой бедности, снизилось на 0,5 процента с января по сентябрь 2018 года. Об этом стало известно из отчета Росстата.

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Отмечается, что по итогам девяти месяцев доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 миллиона человек. Годом ранее такой доход имели 20,3 миллиона человек. Таким образом, число живущих за чертой бедности граждан уменьшилось на 700 тысяч человек.

По данным Росстата, к концу 2018 года 13,3 процента населения России живут за чертой бедности. Отмечается, что средняя величина прожиточного минимума по России за третий квартал 2018 года — 10 451 рубль. Из них 4822 рубля составляет стоимость минимального продуктового набора, 2456 рублей — непродовольственных товаров, 2465 рублей — услуг. Также 708 рублей выделено на расходы по обязательным платежам и сборам.

В конце ноября РАНХиГС опубликовал исследование потребительского благополучия россиян. Согласно ему, 22 процента населения живет в бедности и может позволить себе только минимальный набор базовых продуктов.

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