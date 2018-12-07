Новые фотографии банкетов Цеповяза отнесли к «крабовому периоду»

Новые фотографии жизни в колонии участника «банды цапков» Вячеслава Цеповяза, осужденного на 20 лет, относятся к «крабовому периоду» — 2015 году, когда были сделаны фото с крабами. Об этом в пятницу, 7 декабря, заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил радиостанции «Говорит Москва».

По словам Максименко, новые снимки относятся именно к 2015 году. «Просто их хотят продать не скопом, по одной, по две. Это идет старая серия», — отметил он. Представитель ФСИН также подчеркнул, что по старым снимкам ранее уже были проверки, а люди, при которых были допущены нарушения, уже уволены — но при необходимости их все равно найдут и накажут.

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Ранее СМИ опубликовали видеозапись с новыми кадрами, на которых запечатлен Вячеслав Цеповяз. На фотографиях Цеповяз сидит за обильно накрытым столом, в том числе на свежем воздухе, позирует на мягких диванах в одиночку и с другими заключенными, разговаривает по мобильному телефону.

Утром 7 декабря пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщило, что начальник управления ведомства по Амурской области «привлечен к строгой дисциплинарной ответственности» после проверки информации о вольготной жизни Цеповяза в колонии. Какое именно взыскание было наложено на главу управления, не уточняется, передает «Интерфакс».

В октябре в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз ест красную икру, крабов и жарит шашлыки.

Вячеслав Цеповяз входил в банду Сергея Цапка, которая много лет терроризировала станицу Кущевская в Краснодарском крае. В 2010 году преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей, после чего ОПГ была разгромлена правоохранительными органами. Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.

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