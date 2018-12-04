Против руководства колонии с Цеповязом возбудили уголовное дело

В отношении руководства амурской колонии, где отбывает наказание член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили уголовное дело. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной в интернет-программе «Эфир».

По словам Куренного, дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Кроме того, по результатам прокурорской проверки, проведенной по следам публикаций СМИ о привилегиях Цеповяза в колонии, начальнику регионального управления ФСИН России по Амурской области было внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

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«После рассмотрения нашего представления трое должностных лиц колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, сейчас посмотрим, что уголовное дело даст, потому что, видимо, дисциплинарного наказания оказалось недостаточно», — отметил представитель Генпрокуратуры.

В октябре в СМИ распространились снимки, на которых Цеповяз обедает в колонии крабами, красной икрой и шашлыками. После их публикации в ведомстве провели служебную проверку, в ходе которой выявили нарушения правил внутреннего распорядка и уволили нескольких сотрудников.

Вячеслав Цеповяз является одним из участников банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Преступники убили семью из 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013-м Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Он отбывает наказание в колонии строгого режима №3 в Ивановском районе Амурской области.

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