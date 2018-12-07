Судья получила семь лет за помощь Цапкам

Ростовский областной суд приговорил бывшего судью Светлану Мартынову, помогавшую банде Цапков из станицы Кущевская завладеть землями, к семи годам лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. Об этом в пятницу, 7 декабря, «Ленте.ру» рассказала Галина Гагалаева, официальный представитель следственного управления СКР по Ростовской области.

Мартыновой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, бывший судья свою вину не признала ни на следствии, ни в суде. Гагалаева уточнила, что отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима.

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Как установлено во время суда, в 2011 году Мартынова предложила Надежде Цапок, чьи дети уже были арестованы по обвинению в массовом убийстве, помочь реализовать 18 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, оказавшиеся под угрозой конфискации. Для этого судья через подставных лиц зарегистрировала фирму, которой и были переданы права на землю, принадлежащую Цапкам. Затем она пообещала двум предпринимателям передать ее за 74 миллиона рублей, из которых 22 миллиона должны были уйти Надежде Цапок. «Однако, получив 40 миллионов в различной валюте, Мартынова свое обещание не выполнила, деньги присвоила, а земли передала родственникам и знакомым», — сказала Гагалаева.

После возбуждения уголовного дела бывший судья арбитражного суда Краснодарского края игнорировала вызовы следователя. В связи с этим ей было заочно предъявлено обвинение, а сама она объявлена в федеральный розыск. Обвиняемую задержали в июне 2017 года в Москве, доставили в Ростов-на-Дону, где взяли под стражу.

Цапки получили широкую известность после убийства 12 человек (в том числе четверых детей), совершенного 4 ноября 2010 года. Вслед за этим ОПГ была разгромлена правоохранительными органами, а ее лидеры осуждены на длительные сроки заключения. Лидер банды Сергей Цапок, как сообщили в Генеральной прокуратуре, умер в колонии в 2014 году.

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