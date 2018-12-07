«Россети» начали реализацию проекта цифровой трансформации

Глава компании «Россети» Павел Ливинский в рамках реализации концепции цифровой трансформации провел рабочую встречу с российскими и зарубежными производителями систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), сообщили в компании.

В открытом диалоге, состоявшемся в рамках заключительного дня Международного форума «Электрические сети», приняли участие 14 компаний: General Electric, РТСофт, Siemens, ABB Силовые и Автоматизированные Системы, ЭМА, Децима, Монитор Электрик, ОРЕХсофт, Прософт-Системы, GE Grid Solutions, ФЛИСР, Механотроника РА, ЭнергопромАвтоматизация и ЮНИТЕРА ЛАБС.

«В реализации масштабного проекта цифровой трансформации отрасли нам потребуются новейшие информационные системы, программное обеспечение, устройства связи и системы кибербезопасности», — отметил Ливинский. «Мы ставим задачу создать собственную SCADA в течение трех лет, в которой будут применяться только отечественные технологии. Причем как в части программного обеспечения, так и в плане комплектующих. Это создаст основу для развития высокотехнологичных предприятий России, повысит их привлекательность и на внешних рынках», — подчеркнул он, сделав акцент при этом на том, что компания будет максимально открыта для всех поставщиков.

«Мы не ограничиваем конкуренцию, напротив, приветствуем активность зарубежных игроков, развивающих проекты локализации производств на территории РФ», — заявил глава «Россетей», напомнив, что закупочная политика компании ежегодно признаётся одной из самых прозрачных в отрасли.

Как отметил в ходе встречи Павел Ливинский, координировать проект будет заместитель Генерального директора — главный инженер «Россетей» Андрей Майоров.

SCADA в режиме реального времени позволяет собирать, обрабатывать, отображать информацию об объекте мониторинга и управлять электросетевой инфраструктурой. В результате сеть сама сможет выбирать оптимальные режимы, будет в состоянии самостоятельно диагностировать повреждения и мгновенно делать автоматические переключения, без отключения потребителей.