Глава «Россетей» рассказал о способах внедрения современных электросетей в РФ

Участники форума «Электрические сети» участники обсудили перспективы создания в России современного электросетевого комплекса на основе цифровых технологий и пришли к выводу, что для воплощения в жизнь намеченных планов необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, проводить диверсификацию продукции оборонно-промышленного комплекса страны для нужд гражданской инфраструктуры и внимательно изучать опыт зарубежных стран, уже реализующих проекты построения «интеллектуальных» электросетей, сообщили «Ленте.ру» в группе компаний «Россети».

По словам президента Московской школы управления Сколково Андрея Шаронова «годовые инвестиции в цифровые проекты в электроэнергетики в мире превысили в 2016 году 50 миллиардов долларов, при этом ожидаемое снижение издержек энергетиков составит от 10 до 25 процентов».

Глава «Россетей» Павел Ливинский отметил, что для перевода электросетевого комплекса на цифровое управление и достижение озвученных показателей как по надежности, так и по стоимости предоставляемых им услуг нужно обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость сетевых предприятий, поменять логику бизнес-процессов и развивать отечественное производство компонентной базы.

При этом им было отмечено, что многое уже сделано совместно с администрацией президента, правительством, профильными министерствами и ведомствами для решения первого вопроса. В частности, в ближайшее время будут заключены с регионами долгосрочные тарифные соглашения на передачу и распределение электроэнергии, в первом чтении Госудумой одобрен закон об интеллектуальном учете, определен сбалансированный, экономически обоснованный подход к льготному присоединению, резерву мощности потребителями и равномерной социальной нагрузки на все категории потребителей.

На сегодняшний день для дальнейших шагов нужно на основе результатов пилотных проектов сформировать новые единые правила игры, принять стандарт цифровой сети на уровне всего комплекса страны, а не только внутри «Россетей». Для этого компания разработала и вынесет в ближайшее время на публичное обсуждение концепцию нового стандарта функционирования «интеллектуального» сетевого комплекса.

В заключение Павел Ливинский рассказал о планах развития дополнительных сервисов на основе сетевой инфраструктуры, которая заходит в каждый дом и открывает колоссальные перспективы для «Россетей» стать основой «интернета вещей» в стране.

В свою очередь, председатель совета директоров Российского технологического фонда Доминик Фаш, призвал очень аккуратно оценивать перспективы развития цифровизации и общего развития электроэнергетики в стране, чтобы не столкнуться с переизбытком предложения новых и даже традиционных, но уже невостребованных услуг. В качестве меры для снижения риска французский специалист предложил инвестировать не только в развитие производства и инфраструктуры, но и науку, чтобы прийти к нужному балансу.

Член правления ассоциации НП «Совет рынка» Олег Баркин отметил, что важно добиться адаптации технологий и обеспечить открытый доступ к данным на всех уровнях отрасли, не забывая про розничные рынки электроэнергии и потребителей.

Компания «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире и управляет 2,34 миллиона километров линий электропередачи.