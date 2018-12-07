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США помешают Израилю продавать американские истребители

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Соединенные Штаты заблокируют сделку по продаже Израилем Хорватии 12 истребителей F-16 американского производства за 486 миллионов долларов. Об этом сообщило Axios со ссылкой на источники.

Американское правительство настаивает на том, что для продажи третьей стороне выпущенных в США истребителей Израилю необходимо его согласие, несмотря на то, что самолеты были модифицированы с использованием новейшей электроники израильского производства.

По данным Axios, США также рассчитывали выиграть тендер на поставку истребителей Хорватии и считают, что Израиль поступает нечестно, пытаясь заработать на ближайшем союзнике. На встрече в Брюсселе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху государственный секретарь США Майк Помпео объяснил, что лично он не против конкуренции с Израилем, но на блокировании сделки настоял министр обороны Джеймс Мэттис.

Хорватия решила купить списанные Армией обороны Израиля F-16 в марте этого года. Пополнение авиапарка понадобилось после того, как в 2014 году украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» отремонтировала семь хорватских МиГ-21 и продала стране еще 5 таких же машин. Уже к 2016 году самолеты стали приходить в негодность.

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